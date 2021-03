Schwerpunkte

Volksbank spendet 3000 Euro ans DRK

12.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Zum Jahresbeginn gibt es für das DRK Nürtingen-Kirchheim gute Nachrichten: Die VR Bank Hohenneuffen-Teck stellt dem Kreisverband 3000 Euro zur Verfügung. Mit der Spende möchte die Genossenschaftsbank die Arbeit der Helfer vor Ort unterstützen. Je 500 Euro stiftet die VR Bank für die Arbeit der Helfer vor Ort in Raidwangen, Kohlberg, Nabern, Neidlingen, Schopfloch und Gutenberg. Mit dem Geld sollen die Ersthelfer für ihre ehrenamtliche Arbeit ausgerüstet werden. Vom Einsatzhelm über Rauchgaswarner oder digitale Fieberthermometer bis hin zu Hygieneartikeln und Schutzkleidung können die Bereitschaften vieles für die Einsätze beschaffen. „Die Helfer vor Ort können selbst entscheiden, was angeschafft werden soll“, berichtet Frank Schaich von der Bereitschaft Großbettlingen. Die Spendenmittel sind Teil der Ausschüttung an soziale Projekte im Rahmen des Gewinnsparens, an dem die VR Bank bereits seit vielen Jahren teilnimmt. Heike Gönninger von der Kreisbereitschaftsleitung und DRK-Kreisgeschäftsführer Rafael Dölker danken für die Zuwendung. „Das hilft uns, vor Ort für die Menschen da zu sein.“ Im Bild zu sehen sind von links: Frank Schaich, Markus Eisold, Stefan Seelig (Geschäftsstellenleitung VR Bank in Kohlberg) und Mario Kuhn. Die drei DRK-Mitglieder sind First Responder in Kohlberg. pm