Schwerpunkte

Volksbank schließt Schalter in drei Filialen im Raum Nürtingen

27.07.2022 17:00, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Mehrere Standorte der Volksbank Mittlerer Neckar werden ab Montag zu reinen Beratungsfilialen. Am Schalter Geld abheben oder Überweisungen tätigen ist dann nicht mehr möglich. Am neuen Konzept gibt es Kritik – von Kundenseite und aus den eigenen Reihen.

Unter anderem in der Filiale in der Nürtinger Braike sind ab Montag die Schalter geschlossen. Foto: Just

NÜRTINGEN. Die Volksbank Mittlerer Neckar stellt ab Montag, 1. August, ihr Filialnetz neu auf. Mehrere Geschäftsstellen mit bisher personell besetzten Schaltern werden dann in reine Beratungsfilialen umgewandelt. Im Raum Nürtingen sind die Standorte in der Nürtinger Braike, in Neckarhausen und in Neckartailfingen betroffen. Das bedeutet, dass dort ab Montag unter anderem keine Bargeldauszahlung am Schalter mehr möglich ist. An den Geldautomaten in den Filialen ist dies aber weiter möglich.