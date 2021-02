Schwerpunkte

Virtuelles Speeddate mit der Politik

26.02.2021 05:30, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Klimaschutz, Gleichberechtigung und Leben im Alter: Nürtinger Landtagskandidaten im Online-Schnellcheck

Wie geht es weiter in Sachen Klimaschutz? Was kann man tun, um mehr Frauen in die Parlamente zu bringen? Und wie könnte generationengerechtes Wohnen aussehen? Fragen für ein Speeddating der besonderen Art, zu dem der Nürtinger FrauenRat zusammen mit dem BUND und dem Stadtseniorenrat am Mittwochabend Wähler und Landtagskandidaten an einen virtuellen Tisch holte.

Dennis Birnstock, Regina Birner, Thaddäus Kunzmann und Stephanie Reinhold (von links) im Gespräch mit Otmar Braune. Foto: Mohn

NÜRTINGEN. Eine Minute, dann geht es weiter zum Nächsten: Wer beim Speeddating von sich überzeugen will, hat dafür wenig Zeit. Das gleiche Prinzip gilt am Mittwochabend für die Videoveranstaltung zur Landtagswahl. Dabei stellen sich Regina Birner von der SPD, Thaddäus Kunzmann (CDU), Dennis Birnstock von den Liberalen und Stephanie Reinhold (Die Grünen) den Fragen zu den Themen Mensch und Natur, Frauen und Gleichberechtigung und Senioren und Teilhabe.