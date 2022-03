Schwerpunkte

Vier Zwillingspaare in Grafenberger Schule

29.03.2022 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Das gab es noch nie in Grafenberg: Gleich vier Zwillingspaare sind in einer Klasse. Die Lehrerinnen mussten sich erst die Unterschiede zwischen den Kindern einprägen, wobei die Maskenpflicht ein echtes Hindernis darstellt. Die Mitschüler verwechseln die Zwillinge allerdings nie.

Viermal Zwillinge, aber acht eigene Persönlichkeiten, lernen gemeinsam in der ersten Klasse und sind auch gern in der Nachmittagsbetreuung der Grafenberger Grundschule zusammen mit den Klassenkameraden. Foto: Sander

GRAFENBERG. Zwillingskinderwagen sind kein seltener Anblick in Grafenberg. Es gibt auch einige erwachsene Zwillinge im Ort, die schon vor Jahrzehnten, teilweise vor mehr als einem halben Jahrhundert, geboren wurden. Was es aber noch nie gab, das sind viermal Zwillinge in einer Klasse, alle Jahrgang 2005. Sie lernen sozusagen im vierfachen Doppelpack in der Grafenberger Grundschule in der ersten Klasse.