Schwerpunkte

Verzweiflungsbrief an Kretschmann

14.11.2020 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Den Verantwortlichen rund um die Panoramatherme in Beuren steht das Wasser durch die erneute Schließung schon bis zum Hals

Still ruht das Wasser in den Becken der Panoramatherme in Beuren. Schon wieder. Nach dem ersten Corona-Lockdown vom 15. März bis 14. Juni muss das Heilbad nun auch den kompletten November schließen. Bürgermeister und Kurdirektor Daniel Gluiber und die 100 Mitarbeiter der Therme haben in ihrer Verzweiflung einen Brief an alle zuständigen Politiker verfasst.

Kurdirektor Daniel Gluiber (links) und die Mitarbeiter der Panoramatherme stehen einen weiteren Monat vor ungenutzten Wasserbecken. lcs

BEUREN. November-Blues im Foyer der Panoramatherme: Dort haben sich diese Woche neun der 100 Mitarbeiter und Daniel Gluiber getroffen, um über das weitere Vorgehen zu sprechen. Ratlos und deprimiert sitzen sie da, während an den verschlossenen Eingangstüren immer mal wieder Stammgäste rütteln, die noch nicht mitbekommen haben, dass die Auflagen der Landesregierung eine weitere Schließung der Einrichtung vorschreiben. Das Verständnis dafür sinkt allmählich auf allen Seiten. „Wir haben doch hier eine Gesundheitseinrichtung und kein Spaßbad“, sagt der Bürgermeister und Kurdirektor. „Ich hätte erwartet, dass die Politik da jetzt mal einen Unterschied macht. Zu uns kommen viele Gäste mit körperlichen Beschwerden.“ Und die würden durch das ihnen nun fehlende heilsame Thermalwasser zum Teil schon abbauen. Gerade für viele ältere Gäste sei die Therme ein Fixpunkt in ihrem Leben.