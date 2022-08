Schwerpunkte

Versuchter Totschlag: Täter muss nach Messerangriff in Neuffen ins Gefängnis

20.08.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Der 19-Jährige, der am Neuffener Bahnhof einen Mann mit einem Messer am Hals verletzt hat, muss für zwei Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Die Richter am Stuttgarter Landgericht sahen es als erwiesen an, dass der Angreifer den Tod seines Opfers billigend in Kauf genommen hat.

NEUFFEN/STUTTGART. Lange und intensiv habe man diskutiert, ob der junge Mann auf der Anklagebank ins Gefängnis soll oder nicht, sagte die Vorsitzende Richterin Monika Lamberti in ihrem Urteilsspruch am Freitagmorgen. Am Ende sei die Tat „so gefährlich, dass man sie nicht verniedlichen darf“. Wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung wurde der 19-jährige Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe gefordert.