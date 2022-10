Schwerpunkte

Verkehrswacht Neuffen-Teck: Jugendverkehrsschulen wurden erneuert

26.10.2022

Die Verkehrswacht Neuffen-Teck sucht Trainer für die angebotenen Sicherheitskurse. Bei der Hauptversammlung blickte der Vorsitzende Thaddäus Kunzmann auf die vergangenen beiden Jahren zurück.

NÜRTINGEN. Die Verkehrswacht Neuffen-Teck, die Träger der beiden Jugendverkehrsschulen (JVS) in Nürtingen und Dettingen ist, hat jüngst ihre diesjährige Hauptversammlung abgehalten. Dabei wurden auch Teile des Vorstands gewählt. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Manfred Prets, der die Sicherheitskurse der Verkehrswacht koordiniert und die Jugendverkehrsschulen betreut. Kristina Reinhart führt weiterhin Protokoll.

In seinem Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre verwies der Vorsitzende Thaddäus Kunzmann auf die Coronazeit, die dazu genutzt wurde, die beiden Jugendverkehrsschulen umfassend zu modernisieren. So wurden insgesamt 35 neue Übungsfahrräder angeschafft sowie neue Helme und Fahrradwimpel. Ebenso mussten die Fahrbahnanlagen erneuert und die Fahrradwerkstatt ausgebaut werden. An beiden Anlagen gebe es jetzt Lautsprecheranlagen mit Headsets. Vor wenigen Wochen wurden an die Verkehrsprävention auch neue digitale Schulungsgeräte übergeben, die einen modernen Unterricht möglich machen.