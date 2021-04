Schwerpunkte

Freie Wähler bedauern Aus für S-Bahn-Ringschluss

26.04.2021

(pm) Der Verband Region Stuttgart hat im Januar 2017 die Machbarkeitsstudie „Bessere Anbindung des Filderbereichs an den SPNV“ beauftragt. Dem Verkehrsausschuss der Region wurden in seiner Sitzung am 21. April nun die Ergebnisse vorgestellt, die für die Freien Wähler, wie sie in einer Pressemitteilung wissen lassen, „überaus enttäuschend sind“.

Hierzu erklärt Kreis- und Regionalrat Frank Buß: „Das Neckartal und der Filderraum sind durch den Verkehr hochbelastet. Ein S-Bahn-Ringschluss hätte deutliche Verbesserungen gebracht. Die gutachterlichen Feststellungen zum volkswirtschaftlichen Nutzen bedeuten das Aus dieses Projekts.“

Das Verkehrswissenschaftliche Institut Stuttgart, so die Freien Wähler, attestiere allen untersuchten S-Bahn-Varianten eine hohe, zum Teil eine sehr hohe verkehrliche Wirkung. Allerdings stünden diesen Lösungen erhebliche Infrastrukturkosten gegenüber. So werde für eine Verlängerung der S-Bahn von Neuhausen über Denkendorf und Köngen bis Wendlingen von Investitionen in Höhe von annähernd einer Milliarde gerechnet. In einer Gegenüberstellung der Nutzen und Kosten erreiche keine SBahn-Variante den erforderlichen volkswirtschaftlichen Wert von mindestens 1,0.