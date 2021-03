Schwerpunkte

„Verkehr wird sich nicht in Luft auflösen“

04.03.2021 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Thaddäus Kunzmann und Steffen Bilger im Gespräch über den Ausbau der B 27 und die Verlängerung der S2-Bahnstrecke

Der CDU-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Nürtingen, Thaddäus Kunzmann, sprach mit dem CDU-Politiker und Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Steffen Bilger unter anderem über den umstrittenen Ausbau der B 27.

Der Ausbau der B 27 ist umstritten. Kunzmann und Bilger halten ihn für dringend notwendig. Foto: Holzwarth

In einer Videokonferenz sprachen Kunzmann und Bilger am Dienstagabend vor allem über den Verkehr auf den Fildern. „Dort spielt die Musik in Sachen Verkehr in der Region“, sagte Kunzmann. Aktuell eines der Hauptthemen: Der sechsspurige Ausbau der B 27 zwischen den Anschlussstellen Aichtal und Echterdingen-Nord. In den vergangenen Wochen wurde immer mehr Kritik an dem Großprojekt laut. Der abnehmende Autoverkehr durch die Umstellung auf Homeoffice und der große Flächenverbrauch sind die Hauptargumente der Gegner.