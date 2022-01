Schwerpunkte

Verkehr auf der Ortsdurchfahrt belastet Kohlberg - Raser sind ein Ärgernis

29.01.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Der Verkehr auf der Ortsdurchfahrt belastet Kohlberg stark. Die Geschwindigkeitsbeschränkung wird von Anwohnern begrüßt. Kritik gibt es an der Parksituation auf der Hauptstraße und in engen Anliegerstraßen.

Rücksichtslose Raser und parkende Autos sind den Anliegern der Kohlberger Ortsdurchfahrt ein Dorn im Auge. Foto: Holzwarth

KOHLBERG. Die Jusigemeinde liegt an der Grenze zum Kreis Reutlingen. Das führt dazu, dass die Ortsdurchfahrt ein hohes Verkehrsaufkommen verkraften muss. Wer von Dettingen/Erms oder Metzingen ins Neuffener Tal oder nach Nürtingen will, der muss fast zwangsläufig durch Kohlberg. Die Pendlerströme in den Hauptverkehrszeiten sorgen für deutlich vernehmbaren Verkehrslärm. Das hat sich zwar seit der Einführung von Tempo 40 verbessert, doch insbesondere nachts rauben rücksichtslose Raser den Anwohnern den Schlaf.