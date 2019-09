Verein Anna feiert 25. Geburtstag

10.09.2019, Von Anneliese Lieb

Engagement für Familien mit krebskranken Kindern bundesweit beispielhaft – Am Sonntag, 15. September, Jubiläumsfeier in Aich

„Hereinspaziert“ steht auf dem Schild neben dem Eingang. Das Haus mit den grünen Fensterläden in Aich ist für Familien mit krebskranken Kindern eine gefragte Adresse. Ein Zufluchtsort. Den Raum, um Kraft zu tanken, bietet der Verein Anna, der vor 25 Jahren aus einer Privatinitiative entstanden ist. Am Sonntag, 15. September, wird das Jubiläum in der Festhalle Aich gefeiert.