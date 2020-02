Verdi fordert Gehaltserhöhung

Landesweit haben gestern über 1000 AOK-Beschäftigte gestreikt

(pm) Über 1000 Beschäftigte der AOK in Baden-Württemberg haben am gestrigen Freitag meist ganztägig die Arbeit niedergelegt. Zu dem Warnstreik hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Bei der Kundgebung in Ludwigsburg demonstrierten rund 800 Beschäftigte aus den AOK-Bezirksdirektionen Stuttgart-Böblingen, Ludwigsburg-Rems-Murr, Neckar-Fils, Neckar-Alb, Heilbronn-Franken, Nordschwarzwald sowie der Hauptverwaltung und der ITS-Care. Von den Standorten Reutlingen, Tübingen, Balingen, Esslingen, Göppingen und Kirchheim waren 170 AOKler im Streik. Die Arbeitgeber bieten Entgelterhöhungen von fünf Prozent bei einer Laufzeit von 36 Monaten an. Verdi fordert unter anderem 6,8 Prozent. Die Verhandlungen werden am 25. und 26. Februar fortgesetzt.