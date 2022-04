Schwerpunkte

Verbesserungen im ÖPNV erwartet

01.04.2022

Im Neuffener Gemeinderat wurden die geplanten Änderungen durch die Neuausschreibung des Linienbündels 12 vorgestellt.

NEUFFEN. Wird die Neuausschreibung im Linienbündel 12 tatsächlich so wie geplant umgesetzt, ergeben sich für Neuffen ab September 2023 deutliche Verbesserungen im öffentlichen Personennahverkehr. Und der Gemeinderat erhofft sich noch mehr, denn das Gremium wünscht sich eine Aufwertung des Baugebiets Auchtert. Die Einrichtung einer Haltestelle am Kreisverkehr wurde in einer vorangegangenen Sitzung abgelehnt und stattdessen eine Einfahrt in die Auchtertstraße mit einer Haltestelle auf Höhe der Spedition Schall gewünscht – diese Detailplanung stehe laut Auskunft des Landratsamtes noch aus.

Laut derzeitigen Planungen wird die Taktung der Linie 199 deutlich verbessert, auch könnte der Freizeitbus Blaue Mauer (Linie 191 Oberlenningen–Erkenbrechtsweiler–Hohenneuffen–Neuffen) ganzjährig verkehren und damit wäre der Hohenneuffen auch im Winterhalbjahr mit dem Bus erreichbar. Auch die Linie 192 (Neuffen–Kappishäusern–Feuersee) wird aufgewertet – demnach sind künftig auch an Feiertagen 15 Fahrtenpaare geplant, bislang gab es keine während der Ferien. An Schultagen sind laut neuer Bündelausschreibung sogar 18 Fahrtenpaare geplant.