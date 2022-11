Schwerpunkte

Verband Region Stuttgart will illegale Mountainbike-Routen im Kreis Esslingen verhindern

10.11.2022 12:07, — E-Mail verschicken

Der Verband Region Stuttgart fördert Großprojekte im Landkreis Esslingen.

Foto: NZ-Archiv

Interkommunal, hochwertig, attraktiv – so soll das geplante Mountainbikeangebot im Landkreis Esslingen werden. Es richtet sich gleichermaßen an Einheimische sowie Touristen. Der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur und Verwaltung hat am Mittwoch einer Co-Finanzierung des Projekts zugestimmt. Das teilt der Verband Region Stuttgart in einer Pressemitteilung mit.

Der Verband übernimmt die Hälfte des Projektvolumens, das sich auf insgesamt 475 500 Euro beläuft. Das Interesse am Mountainbiken in der Freizeit sowie als Urlaubsaktivität und damit an geeigneten Touren wächst stark. Mit einem neuen Angebot möchte der Landkreis Esslingen gemeinsam mit dem Forstamt sowie den Kommunen Kirchheim, Leinfelden-Echterdingen und Wolfschlugen eine Alternative zu illegalen Routen bieten und diese verhindern oder ersetzen. Dies unterstützt der Verband Region Stuttgart mit 237 750 Euro.

Die finanziellen Mittel werden im Rahmen des Co-Finanzierungsprogramms für Wirtschaft und Tourismus zur Verfügung gestellt. Sie werden dafür eingesetzt, Mountainbike-Touren kreisweit zu erarbeiten, umzusetzen und gemeinsam zu vermarkten. Dabei werden alle Beteiligten einbezogen.

Dies sind neben vielen Kommunen des Landkreises auch Behörden, Vereine, Organisationen und Jugendvertretungen. Dabei wird Wert auf die Sozial- und Umweltverträglichkeit des neuen Wegenetzes gelegt. Außerdem werden die Wege mit Sehenswürdigkeiten und gastronomischen Angeboten verknüpft, ausgeschildert und interkommunal beworben. So werden auch regionale Betriebe und Einrichtungen unterstützt. Eine Personalstelle betreut das Projekt und stellt dessen Qualität sicher. pm