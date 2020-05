Schwerpunkte

Vatertagsausflug ans Wasser: Welche Corona-Regeln gelten an den Seen?

20.05.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Das gute Wetter lockt die Leute wieder an die Seen in der Region – Aileswasensee öffnet am Freitag

Christi Himmelfahrt steht vor der Tür, die Temperaturen sind sommerlich und die Freibäder weiterhin geschlossen. Ein Ausflug an einen See liegt da nahe. Doch welche Regeln gelten am Beutwang-, Aileswasen- und Bürgersee?

Der Aileswasensee bleibt an Christi Himmelfahrt zwar geschlossen, öffnet jedoch einen Tag später wieder. Foto: Holzwarth

Wie bei so vielen Themen, die in Zusammenhang mit Corona stehen, sind auch die Regeln für einen Besuch am See von Ort zu Ort unterschiedlich. Wer zum Beispiel morgen einen Ausflug zum Aileswasensee nach Neckartailfingen geplant hat, sollte sich lieber etwas anderes vornehmen. Der See bleibt am Feiertag noch gesperrt.