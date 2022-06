Schwerpunkte

Vandalismus bereitet Sorgen

13.06.2022 05:30

Am Spielplatz an der Bettwiesenhalle gab es massive Sachbeschädigungen.

UNTERENSINGEN. Kürzlich musste Bürgermeister Sieghart Friz dem Gemeinderat mitteilen, dass es Ende Mai am Spielplatz an der Bettwiesenhalle massive Sachbeschädigungen gegeben hat. Bäume wurden gefällt, das Dach über dem Sandkasten beschädigt, alte Birken am Sportgelände schwer geschädigt.Die Gemeinde hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach bei der Polizei angeregt, diesen Bereich im Rahmen der Streifenfahrten zu überwachen. Der Vollzugsdienst der Gemeinde wird künftig dort ebenfalls stichprobenartig in den späten Abendstunden kontrollieren. Die Gemeinde behält sich außerdem vor, einen privaten Sicherheitsdienst zu beauftragen.

Auf Anregung des Gemeinderats wird geprüft, den Bereich hinter Bettwiesenhalle und Udeon sowie den Spielplatz mit Scheinwerfern mit Bewegungsmeldern auszustatten. Positiv bewertet wurde, dass der Bauhofleiter am Sonntag alles durch Absperrungen gesichert hat und der Bauhof sich um die Beschädigungen gekümmert hat. Der Gemeinderat sprach sich dafür aus, nicht gleich alles zu reparieren, um die Bürger für Beschädigungen und die damit verbundenen Kosten zu sensibilisieren. pm