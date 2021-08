Schwerpunkte

Urlaubsplanung in der Region leicht gemacht

14.08.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Die Landkreise um die Landeshauptstadt haben sich zur „Aktivregion Stuttgart“ zusammengeschlossen und präsentieren sich nun auch digital.

Die Landkreise Böblingen, Göppingen, Esslingen, Rems-Murr und Ludwigsburg bilden den „Speckgürtel“ rund um Stuttgart und sind die Freizeit- und Naherholungsregion für den Großraum Stuttgart.

„Aktivregion“ steht für Wandern, Radfahren, E-Bike und Genuss. Damit sich die Besucher der Region und die, die hier leben, bei der Planung ihrer Aktivitäten in den einzelnen Landkreisen besser informieren können, ist nun eine sogenannte „Landingpage“ der „Aktivregion Stuttgart“ an den Start gegangen, die diese Themen bündelt.

Freizeit- und Naherholungssuchende erhalten einen Überblick über die Angebote und Eigenschaften der einzelnen Landkreise und somit über die gesamte Region Stuttgart.

Mit wenigen Klicks ist man auf der touristischen Webseite des gewünschten Landkreises und bekommt so eine Gesamtschau über die Rad- und Wanderwege, E-Bike-Strecken oder Gastronomie, vom Biergarten bis zum Sternerestaurant. So ist man also schnell am Ziel.

„Die fünf Landkreise haben viel zu bieten. Wer gern aktiv unterwegs ist und seine Umgebung am liebsten zu Fuß oder auf dem Rad erkundet, wird bei uns garantiert fündig.