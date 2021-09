Schwerpunkte

Unwetterwarnung im Raum Nürtingen: Wann heulen die Sirenen wieder?

02.09.2021 05:30, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Nach den Unwettern der letzten Monate stehen Sirenen als lautstarke Warnhilfen oben auf der Liste der Behörden. Aber: Rund um Hohenneuffen und Teck sind sie aktuell Mangelware.

Museumsstück? Auf dem Dach des historischen Rathauses aus Häslach im Freilichtmuseum Beuren gibt es noch eine Sirene. Foto: Krytzner

So still, wie es im Kreis Esslingen am ersten bundesweiten Warntag vor gut einem Jahr blieb, so still war es auch, als Ende Mai Unwetter für Überschwemmungen und Zerstörung in der Region rund um die Teck sorgten. Es gab keine akustische Vorwarnung. Die meisten Sirenen wurden nämlich nach dem Kalten Krieg abmontiert oder abgeklemmt.