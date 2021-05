Schwerpunkte

Unterstützung in seelischer Not - Psychologische Beratungsstellen des Kreisdiakonieverbands Esslingen berichten

06.05.2021 05:30, Von Ulrike Rapp-Hirrlinger — E-Mail verschicken

Psychologische Beratungsstellen des Kreisdiakonieverbands Esslingen berichten von ihrer Arbeit

Ralf Weers, Dr. Christiana Berner und Eberhard Haußmann vor dem Diakonischen Beratungszentrum Esslingen (von links) pm

(pm) Der Kreisdiakonieverband Esslingen (KDV) ist Träger von zwei Psychologischen Beratungsstellen (PBS) im Landkreis. In Esslingen und auf den Fildern finden Einzelpersonen, Paare oder Familien Beratung und Unterstützung. Menschen in seelischer Not, die auf der Suche nach Lösungen und Veränderungen sind, werden hier in der Bewältigung von Krisen begleitet.