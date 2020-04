Unterstützung für Pflegeheime

Landkreis Esslingen hilft Einrichtungen mit Schutzausrüstung

(la) In der Corona-Krise gilt aktuell die ganze Aufmerksamkeit der Kreisverwaltung den Pflegeeinrichtungen. „Wir geben alles, was wir vom Land an Schutzbrillen, Masken, Handschuhen bekommen, nach Dringlichkeit an die Pflegeheime und ambulanten Dienste im Landkreis weiter. Darüber hinaus unterstützen wir die Einrichtungen mit Hochdruck, indem wir über unsere Lieferantenkontakte versuchen, Schutzausrüstung zu bestellen. Aufgrund der allgemein unsicheren Versorgungslage können wir leider nicht sicher sein, ob und wie zeitnah die Ware geliefert wird“, so Landrat Heinz Eininger.

Das Gesundheitsamt und die Heimaufsicht stehen mit den Pflegeheimen in engem Kontakt und haben ihnen bereits vergangene Woche Richtlinien gegeben zur „Prävention und zum Management von Covid-19-Erkrankungen in Einrichtungen gemäß dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz“.

„Die Anordnungen betreffen unter anderem das Tragen von Schutzmasken für alle Mitarbeiter sowie beispielsweise die Empfehlungen, möglichst kleine Wohnbereiche zu bilden und diese voneinander zu trennen. Soweit möglich soll auch der Personaleinsatz nur noch bereichsbezogen erfolgen. Dies gilt auch für Reinigungspersonal und Menschen in der Alltagsbegleitung“, erläutert der Dezernent für Gesundheit, Ordnung und Verkehr, Christian Baron.