Unterschriftenaktion für Kleinschwimmhalle in Beuren schlägt hohe Wellen

08.07.2021 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Der Förderverein für die Beurener Kleinschwimmhalle will mit einer Haustüraktion für Unterstützer werben

Der Förderverein Schwimmhalle Neuffener Tal plant eine Haustüraktion in den Tälesgemeinden – neben Spendern und Sponsoren soll mit einer Unterschriftenaktion dafür geworben werden, dass die Umlandgemeinden die Sanierung der Schwimmhalle finanziell unterstützen – das sorgt vor allem bei den Bürgermeistern für Unruhe. Lesen Sie auch den Kommentar zum Artikel "Druckmittel"

Die Kleinschwimmhalle in Beuren ist dringend sanierungsbedürftig. Foto: Holzwarth

BEUREN. „Ich persönlich halte die angedachte Haustüraktion des Fördervereins zur Erhaltung der Kleinschwimmhalle Beuren für äußerst fragwürdig“, so der Neuffener Bürgermeister Matthias Bäcker. Er habe der Zeitung von der Aktion gelesen. Der Verein plant, in den Beurener Umlandgemeinden gezielt nach Unterstützern zu suchen. Neben Spendengeldern wollen die Ehrenamtlichen aber auch Unterschriften sammeln. „Ich befürworte eine Beteiligung an der Finanzierung durch meine Kommune“, steht dort. Ein Satz, der erst mal harmlos klingt. „Aber er ist geeignet, enormen Druck auf unsere Gemeinderäte auszuüben“, sagt Bäcker. Auch Frickenhausens Bürgermeister Simon Blessing sieht die Unterschriftenaktion skeptisch: „Durch die Aktion werden die Bürger politisiert“, sagt er. Man unterschreibe an der Haustür etwas, mit dem man die gute Sache unterstützen wolle, ohne sich darüber im Klaren zu sein, welche finanziellen Auswirkungen das haben könne.