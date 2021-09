Schwerpunkte

Unterensinger Bürgermeister Sieghart Friz im Sommergespräch über Bauvorhaben, Kinderbetreuung und schnelles Internet

09.09.2021 05:30, Von Barbara Gosson

Sommergespräch mit dem Unterensinger Bürgermeister Sieghart Friz über verschiedene Bauvorhaben im Ort, die Situation in der Kinderbetreuung und den Ausbau des schnellen Internets.

Sieghart Friz in seinem neuen Büro, von dem aus er den Altbau immer im Blick hat. Foto: Gosson

UNTERENSINGEN. Kommt man von unten aufs Unterensinger Rathaus zu, so werden die Dimensionen des Neubaus deutlich. An der Kante zum Friedhof ragt das Gebäude am höchsten empor. Oben hingegen stellt sich das große Gebäude bescheiden neben das ortsbildprägende historische Rathaus, das seinerseits von der Michaelskirche überragt wird. Zwei Giebel sorgen dafür, dass es sich in die Dächerlandschaft der Umgebung einfügt.