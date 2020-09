Schwerpunkte

Unterensingen will an Großprojekten festhalten

09.09.2020 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Der Unterensinger Bürgermeister Sieghart Friz über die Verpflichtungen der öffentlichen Hand und seine persönliche Zukunft

Unterensingen befindet sich gerade in einer spannenden Phase: Mehrere große Bauvorhaben wurden begonnen, dann kam Corona. Im Sommergespräch mit der Nürtinger Zeitung erläutert Bürgermeister Sieghart Friz, warum an allen festgehalten wird und was in der Gemeinde besser läuft als gedacht.

Bürgermeister Sieghart Friz zeigt, wie an der Rathauserweiterung gearbeitet wird. Foto: Gosson

UNTERENSINGEN. Friz ist gerade aus dem Urlaub in den Bergen zurückgekommen. Überall im Rathaus schützen Scheiben die Mitarbeiter vor Infektionen, sogar in der Mitte von Friz’ Besprechungstisch ist eine Abtrennung aufgestellt. In Unterensingen nimmt man die Pandemie ernst, vielleicht ist die Gemeinde deshalb bis jetzt recht glimpflich davongekommen, was die Infektionszahlen angeht.