Schwerpunkte

Unterensingen verabschiedet sich von der Regelbetreuung in den Kitas

23.02.2022 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

In Unterensingen wurde über die Kindergarten-Bedarfsplanung für das kommende Kindergartenjahr gesprochen. Dabei flossen viele Wünsche der Eltern mit ein. Künftig dürfen die Kinder am Freitag länger bleiben und eine App informiert über Aktuelles.

UNTERENSINGEN. Im vergangenen Jahr hatte es etwas Knatsch zwischen der Kindergartenleitung und den Eltern gegeben. Nun scheinen die Wogen geglättet. Mit der neuen Kindergartenbedarfsplanung wird auf viele Wünsche der Eltern eingegangen. Unter anderem soll noch in diesem Jahr eine App kommen, mit deren Hilfe die Eltern über alles Aktuelle aus ihrer Kita informiert werden.

Eingangs betonte Bürgermeister Sieghart Friz, wie viel die Gemeinde in den vergangenen Jahren in die Kinderbetreuung investiert hatte: In den vier Jahren zwischen 2017 und 2021 wurden mit dem Kindeum und der Kita Brückenstraße gleich zwei neue Einrichtungen eingeweiht, die zusammen acht Millionen Euro gekostet hatten. Derzeit wird Personal für weitere Gruppen gesucht, was gar nicht so einfach sei, denn der Markt sei leergefegt. Unterensingen habe jedoch einen guten Ruf, was das Betriebsklima angeht.

Die Einrichtungen seien bislang halbwegs gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Eine Gruppe konnte in den vergangenen beiden Wochen nur Notbetreuung anbieten und startet jetzt wieder.