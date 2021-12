Schwerpunkte

Unterensingen: Neue Ziele für den Wald

16.12.2021 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Der Unterensinger Gemeinderat informierte sich über den Zustand des Waldes. Im kommenden Jahr wird ein neuer Zehnjahresplan festgelegt. Darin wird es vor allem darum gehen, wie der Wald für den Klimawandel fit gemacht werden kann.

Mithilfe einer Alt- und Totholzkonzeption soll Lebensraum für seltene Arten geschaffen werden. Foto: Just

UNTERENSINGEN. Es gibt auch noch gute Nachrichten aus dem Wald: Cordula Samuleit, Leiterin des Forstamtes am Landratsamt Esslingen, berichtete zusammen mit ihren Kollegen Judith Lauber und Martin Auracher im Unterensinger Gemeinderat, wie sehr dem Gemeindewald das regenreiche Jahr genutzt hat. Die Schäden durch Dürre und Käfer hielten sich im Vergleich zu den Vorjahren stark in Grenzen, die Forstleute fällten, was geplant war und nicht, was aus dem Wald geholt werden musste. Das war 2020 ganz anders. Da überwog diese sogenannte zufällige Nutzung bei Weitem.