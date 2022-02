Schwerpunkte

Untere Straße in Frickenhausen ein bis zwei Wochen länger gesperrt

22.02.2022 16:00, — E-Mail verschicken

Foto: Holzwarth

FRICKENHAUSEN. Eigentlich sollte die Sperrung der Unteren Straße hinter der Rössle-Kreuzung in Richtung Tischardt schon letzten Freitag beendet sein. Wie Bürgermeister Simon Blessing auf Nachfrage berichtete, werden die Arbeiten samt Sperrung nun doch höchstwahrscheinlich ein bis zwei Wochen länger als geplant andauern. Grund für die Sperrung sind Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Mühlwiesen und die neue Ortsmitte. Dort wird im Zuge der Frickenhäuser Jahrhundert-Baustelle der Kanal für die Erschließung der neuen Ortsmitte an den Hauptkanal angeschlossen. Nicht einfach sei es, beide Projekte zu koordinieren, so Blessing. Zumal für die Ortsmitten-Baustelle nur noch die Ausfahrtsrampe Richtung Untere Straße genützt wird und nicht mehr die Ausfahrt an der Mittleren Straße, um die Verschmutzung der Straßen und damit die Belästigung für die Bürger zu minimieren. Natürlich bemühten sich alle, so schnell wie möglich die Sperrung aufheben zu können, sagt der Bürgermeister. Allerdings gestalteten sich die Arbeiten wohl komplizierter als gedacht, sodass die Firmen nicht so schnell vorangekommen seien wie erhofft. Oftmals, so Blessing, sehe man auch das ganze Ausmaß der Aufgabe und eventueller Komplikationen erst, wenn man mit dem Graben begonnen hat. aw