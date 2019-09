Unfall überschattet die Fliegerfreude

Zwei Flugzeuge stoßen am Boden zusammen – Vier Menschen verletzt – Flugshow wurde unterbrochen

Das Oldtimer-Fliegertreffen wurde von einem Zusammenstoß zweier Flugzeuge überschattet. Kurz nach 13.30 Uhr am Sonntag kollidierte eine startende Maschine des Herstellers Jodel mit einer Cessna. Beide Flugzeuge waren mit jeweils zwei Personen besetzt.

Rettungskräfte an der Unfallstelle, kurz nach dem Zusammenstoß Foto: 7aktuell/Nils Reeh

KIRCHHEIM. Wie die Feuerwehr mitteilte, stießen die beiden Flugzeuge am frühen Sonntagnachmittag gegen 13.45 Uhr am Ende des Rollfeldes zusammen und verkeilten sich ineinander. Der Flugbetrieb sei umgehend eingestellt worden, damit die Rettungskräfte schnellstmöglich zum Einsatzort konnten. Alle vier Insassen verletzten sich bei dem Unfall und mussten mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.