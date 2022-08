Schwerpunkte

Unermüdlicher Einsatz fürs Museum in Grötzingen. Günter Klock gibt sein Amt ab

08.08.2022

Der langjährige Museumsleiter Günter Klock ist ein Kenner der Aichtaler Geschichte. Bürgermeister Sebastian Kurz hat ihn nun verabschiedet.

Im Museum (von links): Bürgermeister Sebastian Kurz, Günter Klock, stellvertretender Bürgermeister Jörg Kimmich und Jürgen Klock. Foto: pm

AICHTAL. Bürgermeister Sebastian Kurz hat kürzlich Günter Klock in seiner langjährigen Wirkungsstätte, dem Heimatmuseum in Grötzingen, verabschiedet. Im Jahr 1981 erhielt Günter Klock die Chance, ein Heimatmuseum im Helenenheim in Grötzingen einzurichten, und einige Jahre später initiierte er das kleine Schulmuseum in der Weiherbachschule in Grötzingen.