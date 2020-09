Schwerpunkte

Umzug in die renovierte Grundschule

05.09.2020 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Rektorin Susanne Gall-Hofmann und Kollegen bereiten die Klassenräume für den Schulbeginn vor

„Es ist einfach richtig, richtig schön geworden und ich bin total begeistert“, sagt Susanne Gall-Hofmann beim Rundgang durch die Grundschule Auf Mauern, die nach der einjährigen Renovierung eine völlig neue Atmosphäre verbreitet. „Decken, Wände und das Licht, es war alles dunkel im Schulhaus“, erinnert sich die Rektorin an den einstigen Zustand.

Das Lehrerkollegium der Grundschule Auf Mauern in Bempflingen packt beim Umzug ins renovierte Schulhaus tatkräftig an. Foto: Oechsner

BEMPFLINGEN. Jetzt ist ganz viel Helligkeit ins eingeweihte Gebäude eingezogen, der Wohlfühl-Charakter für das Kollegium und die Schüler stimmt: „Es ist ein tolles Gefühl, so habe ich es mir gewünscht. Es ist alles aus einem Guss.“ Lediglich die Gebäudehülle der 1967 eingeweihten Schule blieb erhalten, im Innern wurde sie kernsaniert: „Das ist Neubaustandard, die Schule ist wie neu“, erklärt Susanne Gall-Hofmann. Wände, Decken, Böden und auch die Fenster plus Heizung und die Elektrik: Alles ist neu und den heutigen Baubestimmungen angepasst – auch in Sachen Digitalisierung ist die Grundschule nun auf dem neusten Stand. In manchen Bereichen sind die Arbeiten abgeschlossen und ist sogar das Mobiliar bereits eingeräumt, in anderen sind die Handwerker noch aktiv: „Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, dass der Schulbetrieb in nicht einmal zwei Wochen startet“, meint die stellvertretende Schulleiterin Anja Böpple lachend. Denn sie weiß eines ganz genau: Das Team schafft das mit vereinten Kräften, auch wenn der Zeitplan straff ist und es im Schulgebäude noch turbulent zugeht.