Überbleibsel vom Zweiten Weltkrieg im Boden

05.02.2020 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Wolfschlugen hat per Luftbildauswertung nach alten Kampfmitteln gesucht – Baustelle in der Faschingswoche an der Jahnstraße

Mit einem von der britischen Armee erstellten Luftbild aus dem Zweiten Weltkrieg hat sich der Wolfschlüger Gemeinderat am Montag einen Überblick über noch mögliche Standorte von Kampfmittelresten verschafft. Außerdem hat Ortsbaumeister Michael Göppinger eine neue Baustelle an der Ecke Jahnstraße/Nürtinger Straße angekündigt.

WOLFSCHLUGEN. Das Thema Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg sei in Wolfschlugen „nicht unbedingt allgegenwärtig“, so Bürgermeister Matthias Ruckh. Dass es dennoch auf die Tagesordnung des Gemeinderats kam, hatte folgenden Grund: Bei den Bauarbeiten für das Ärztehaus in der Stadtmitte und in der Hirschstraße habe es einen Verdacht auf mögliche Kampfmittelrückstände gegeben. Demnach war Wolfschlugen im Zweiten Weltkrieg auch von Bomben- und Panzergranatgeschossen sowie Feuerwechseln betroffen. Daher habe die Verwaltung reagiert und eine Firma mit Untersuchungen beauftragt. Gemeinsam hätten der Kampfmittelbeseitigungsdienst und die Gutachter Luftbilder von Briten und Amerikanern aus dem Zweiten Weltkrieg ausgewertet.