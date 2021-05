Schwerpunkte

Über 15 000 Testkits für Tageseltern

11.05.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Tageselternverein liefert Schnelltests für Kinder und Tageseltern

(pm) Die Teststrategie des Landes Baden-Württemberg sieht vor, dass möglichst flächendeckend auf das Corona-Virus getestet wird. Das schließt auch eine regelmäßige freiwillige Testung der Tagespflegepersonen sowie der Kinder in Kindertagespflege ein. Hierzu haben das Land Baden-Württemberg und der Landkreis Esslingen den Tageseltern und Tageskindern Selbsttests zur Verfügung gestellt.

Bei der Verteilung dieser Tests haben sowohl der Tageselternverein Kreis Esslingen, die Landkreisverwaltung als auch das Technische Hilfswerk (THW) Ostfildern eine beispielhafte Zusammenarbeit praktiziert.

Auf Anfrage des Landratsamts Esslingen lieferte das THW seit dem 19. April im Landkreis Esslingen über 15 000 Tests aus. Die erste Lieferung von 700 Testkits wurde durch den Tageselternverein Kreis Esslingen in Denkendorf kommissioniert und für die Auslieferung durch das Technische Hilfswerk vorbereitet.

Der Ortsverband Ostfildern, der den Einsatz in Zusammenarbeit mit dem Tageselternverein Esslingen federführend leitet und koordiniert, übernahm dann die Kommissionierung der 12 000 weiteren Tests der zweiten Verteilung und verpackte diese auch versandfertig für die Auslieferung am 26. April. Am 3. Mai wurden dann weitere 2500 Tests zugestellt.