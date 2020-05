Schwerpunkte

Über 1000 Masken für Senioren

20.05.2020 05:30, — E-Mail verschicken

WOLFSCHLUGEN (pm). Schon bevor Paulo Alves mit seiner Familie im Jahr 2017 nach Wolfschlugen zog, hat der ehemalige Stuttgarter älteren Menschen geholfen. Er möchte auch jetzt den betagteren Bürgern etwas Gutes tun.

Zu Beginn der Coronakrise bot er älteren und bedürftigen Menschen aus Wolfschlugen seine Hilfe an. Er wollte insbesondere Einkäufe für sie übernehmen. Dies stieß nicht auf die gewünschte Resonanz. Um nicht untätig zu sein, hat er schließlich über Geschäftsbeziehungen 100 Flaschen Desinfektionsmittel besorgen können und diese an den Einzelhandel verteilt, mit der Bitte, älteren und kranken Kunden beim Einkauf eine Flasche zu schenken.

Mit Einführung der Maskenpflicht wollte er weiter unterstützen und besorgte 1100 OP-Einwegmasken. Diese übermittelte er der Gemeinde mit der Bitte, sie an die älteren Bürger zu verteilen. Bürgermeister Matthias Ruckh ist offen für diese Idee und setzt sich dafür ein, dass jeder Bürger im Alter von über 70 Jahren in den nächsten Tagen eine Maske in seinem Briefkasten vorfindet. Die Verteilung werden Erzieher übernehmen, die momentan nicht in der Notbetreuung eingesetzt sind.