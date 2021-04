Schwerpunkte

TSV Wolfschlugen bietet Schnelltests an

09.04.2021 05:30, — E-Mail verschicken

WOLFSCHLUGEN (pm). Auf den Sportplätzen und in den Sporthallen, wo sich sonst die ganze Woche über hunderte Mitglieder bewegen und ihrem Lieblingssport nachgehen, herrscht aktuell gespenstische Ruhe. Doch tatenlos zusehen und nichts tun liegt nicht in der Natur des TSV Wolfschlugen. Deshalb hat sich der Verein entschlossen, ein eigenes Corona-Schnelltestzentrum aufzubauen, um seinen Mitgliedern in naher Zukunft ein sicheres und zuverlässiges Sportangebot unterbreiten zu können.

Dank der großen Hilfsbereitschaft innerhalb des Vereins hat es gerade mal zwei Wochen gedauert von der Idee, ein eigenes Testzentrum aufzubauen, über die Schulung des Personals bis hin zum fertigen, einsatzbereiten Testzentrum. Das Testzentrum befindet sich direkt vor dem WOFit Sportpark (bei schlechtem Wetter im WOFit-Bistro) und steht seit 6. April allen Bürgerinnen und Bürgern offen. Jedem Bürger steht pro Woche ein kostenloser Schnelltest zu. Getestet werden nur symptomfreie Personen über 16 Jahren. Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.30 bis 10 Uhr und 16.30 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 bis 10.30 Uhr.

Termine können online gebucht werden unter https://tsvwolfschlugen.covidservicepoint.de/, dort gibt’s auch weitere Infos.