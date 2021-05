Schwerpunkte

Geistliches Wort: Trinitatis – das Geheimnis Gottes andeuten

Am Sonntag nach dem Pfingstfest mit brausendem Wind, Flammenzungen, Reden in fremden Sprachen hat das Kirchenjahr ein Fest für Philosophen, Theologen und Mystiker. Die Dreieinigkeit – Gott ein Wesen in drei Personen –, diese Lehre ist erst im 4. Jahrhundert nach vielen Streitigkeiten ausformuliert worden. „Person“ hatte für die Gläubigen in dieser Zeit freilich noch eine andere Bedeutung als für uns: Es war die Maske der Schauspieler im Theater und damit die Rolle in dem Stück. Der unergründliche Gott zeigt sich uns auf drei Weisen. Als Schöpfer der Welt und Hüter Israels, als der Mensch Jesus, in dem uns Gott so unglaublich nahe kommt, als Geistkraft, die Verbindung schafft, uns mit seelischer Kraft beatmet und mit guten Ideen inspiriert.

Pfarrer Konrad Maier-Mohns, Neckartailfingen

Die Lehre von der Dreieinigkeit klingt vielleicht kompliziert, ein Spielfeld für Wortklauber, Haarspalter und spekulative Denker. Wenn dann die Rechthaberei noch dazukommt, wird man an dieser Lehre der Kirche nicht viel Freude haben.