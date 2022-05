Schwerpunkte

Trauer um Hans Schäfer, den ehemaligen Bürgermeister von Neckartenzlingen

18.05.2022 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Der ehemalige Bürgermeister von Neckartenzlingen, Hans Schäfer, ist gestorben. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes war nicht nur als Kommunalpolitiker überaus aktiv, sondern fand auch Zeit für ehrenamtliche Tätigkeit in zahlreichen Vereinen und Gremien.

NECKARTENZLINGEN. Mit bewundernswerter Weitsicht hat Hans Schäfer als Bürgermeister die Geschicke Neckartenzlingens gestaltet und in hohem Maße die Entwicklung der Gemeinde geprägt. Zeitlebens war er zudem in zahlreichen Gremien und Vereinen aktiv. Am 29. April ist Hans Schäfer im Alter von 84 Jahren gestorben. Mit der Familie trauern viele Neckartenzlinger um den verdienten Bürger.

Am 1. Februar 1965 wurde der damals 27-jährige Hans Schäfer zum Bürgermeister von Neckartenzlingen gewählt. Das Amt übte er bis 1993 aus. In seine 28 Jahre währende Amtszeit fielen unter anderem der Ausbau des Hochwasserschutzes am Neckar, der Bau des Fußgängerstegs und des Parkhauses, der Bau der Melchior-Festhalle, die Erschließung zahlreicher Wohngebiete wie Hochsträß, Kirschwasen, Eichwasen oder Melchiorhang. Überdies machte er sich stark für die Ansiedlung von Gewerbe Im Äule und im Wasen. Auch die Ansiedlung der Firma Adler sowie der Aufkauf des Melchiorgeländes und des Junkergeländes gehen auf Hans Schäfers Initiative zurück.