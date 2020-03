Touren in vier Kategorien

17.03.2020

Der ADFC im Landkreis Esslingen legt sein Jahresprogramm vor

(pm) Das Programmheft „Fahrradjahr 2020“ des ADFC im Landkreis Esslingen ist erschienen. In dem 72seitigen Heft sind Veranstaltungen und Ausfahrten für den ganzen Landkreis zusammengestellt. Das Programm beinhaltet sämtliche Termine der regelmäßigen Treffen. Die erste Tour „Anradeln auf den Fildern“ ist am Sonntag, 22. März, geplant.

Wer nach Feierabend noch eine mehr oder weniger sportliche Tour mit Gleichgesinnten machen will, hat ab April Gelegenheit, an den wöchentlich angebotenen Feierabendtouren in Leinfelden-Echterdingen, Ostfildern, Nürtingen und Plochingen teilzunehmen. Es werden Touren in vier Kategorien angeboten: Gemütliche Tagestouren mit maximal 35 Kilometern Länge, die besonders für Ungeübte und Familien mit Kindern geeignet sind, leicht sportliche Touren mit 30 bis 60 Kilometern Länge und sportlich anspruchsvolle Touren mit bis zu 100 Kilometern Länge zu interessanten Zielen in der Region. Ambitionierte Radler mit sportlichem Ehrgeiz und Ausdauer können sich auf lange und schnelle Ausfahrten über 100 Kilometer freuen. Zudem stehen weitere Veranstaltungen und Informationen im Heft, wie Informationsveranstaltungen rund ums Rad, Infostände auf Festen, die Radboxvermietung und so weiter.