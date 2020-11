Schwerpunkte

Tilgen statt Negativzinsen

05.11.2020 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Wolfschlugen will drei Kredite ablösen – Benutzungsordnungen für die Hallen werden geändert

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Wolfschlugen ist es um die Digitalisierung der Grundschule, Geldanlagen und Liquiditätsplanung, die Benutzungsordnungen der Hallen sowie die abendlichen Besuche von Jugendlichen auf dem Schulgelände gegangen – und natürlich mal wieder um Corona und die Folgen.

WOLFSCHLUGEN. Es gibt schon seit Monaten kaum mehr eine Gemeinderatssitzung ohne durch Corona bedingte Neuigkeiten. Diesmal gab Bürgermeister Matthias Ruckh bekannt, dass am vergangenen Freitag in den Herbstferien in der Kernzeitbetreuung der Grundschule ein Kind infiziert war, ohne dafür Anzeichen zu zeigen. Nun sind 24 Kinder und das Betreuungspersonal für 14 Tage in Quarantäne.

Ebenfalls eine Folge von Corona ist, dass die Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag am 15. November nicht in der gewohnten Form stattfinden kann. Auf die Mitwirkung von Musikverein und Kirchengemeinden wird verzichtet. Die Kranzniederlegung wird dieses Jahr in aller Stille vonstatten gehen.

In der Aussegnungshalle gibt es eine neue Orgel. Sie ersetzt das bisherige Modell aus dem Baujahr 1975. Die neue Orgel kostete etwas mehr als 6000 Euro.