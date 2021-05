Schwerpunkte

Therapeut mit Herz und Pfoten

25.05.2021

Neue Therapiehundegruppe beim DRK Kreisverband Nürtingen-Kirchheim im Aufbau

Das DRK Nürtingen-Kirchheim hat Zuwachs bekommen: Seit einiger Zeit geht Therapiehund Brinkley zusammen mit Claudia Spieth für das Rote Kreuz in den Einsatz. Es ist der Grundstein für eine neue Therapiehundegruppe beim Kreisverband.

Claudia Spieth mit Brinkley drk

(drk) Brinkley bleibt ganz Profi: Bei der Begrüßung geht er ganz ruhig auf sein Gegenüber zu, wedelt freundlich und schnuppert vorsichtig an der Hand. Kein stürmisches Hallo oder gar Anspringen – genau so, wie es der Golden Retriever in der Ausbildung gelernt hat. Impulskontrolle ist eines der wesentlichen Dinge, die ein Therapiehund mitbringen muss.