Schwerpunkte

Theaterspinnerei bekommt 14 500 Euro

02.09.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Ministerium fördert das neue Stück „ Himmel über Hölderlin“

(pm) Das neue Impulsprogramm „Kunst trotz Abstand“ will Kultur in kleinerem Rahmen auch während der Corona-Pandemie möglich machen. Das Grün-geführte Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst will damit der bildenden Kunst, Musik, Schauspiel oder Kino Öffnungsperspektiven und Unterstützung für den Kulturbetrieb in Corona-Zeiten geben.

Von der ersten Förderrunde profitiert die Theaterspinnerei am Bahnhof Frickenhausen mit dem Stück „Himmel über Hölderlin“. Für die Umsetzung des Projekts in einen theatralischen Audiospaziergang mit Kopfhörern erhält das multimediale Theater 14 500 Euro.