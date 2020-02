Terrorverdächtiger in Kirchheim festgenommen

20.02.2020 14:45, Von Bernd Köble und Frank Hoffmann — E-Mail verschicken

Unternehmer soll rechter Terrorzelle angehören - Geschäftsräume in Ötlingen bei Razzia durchsucht

Rechtsextremismus: Der Unternehmer Michael B. soll einer der Köpfe der Terrorzelle sein, die Ermittler bei einer bundesweiten Razzia am Freitag festgenommen haben.

Foto: Symbolbild

KIRCHHEIM. In den frühen Morgenstunden am vergangenen Freitag ging alles ganz schnell. Ermittler der Bundespolizei durchsuchten das Wohnhaus von Michael B. am Rande der Innenstadt, nahmen den Kirchheimer vorläufig fest und fuhren anschließend mit ihm nach Ötlingen, wo die Fahnder Geschäftsräume unter die Lupe nahmen. B. wird verdächtigt, einer der Köpfe der rechten Terrorzelle zu sein, die seit ihrem Gründungstreffen im September in Alfdorf von der Polizei observiert worden war. In Verbindung mit der „Gruppe S.“ stellten die Beamten am Freitag bei einer bundesweiten Razzia Waffen sicher und nahmen zwölf Verdächtige fest. Vier davon sollen zum harten Kern der rechten Terrorzelle gehören, die Anschläge auf Politiker, Asylsuchende und auf sechs Moscheen in kleineren Städten geplant haben sollen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es das Ziel der Gruppe war „bürgerkriegsähnliche Zustände“ herbeizuführen und das Land ins Chaos zu stürzen.