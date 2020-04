Termine abgesagt

(red) Die Regionalgruppe Nürtingen des Schwäbischen Heimatbundes teilt mit, dass aufgrund der Corona-Situation folgende Veranstaltungen nicht stattfinden können: Die Führung durch die Villa Rustica in den „Seelen“ am Sonntag, 26. April, der Vortrag „150 Jahre Firma Hauber“ am Montag, 27. April, der Vortrag „Heimatkunde im Zeitalter der Datenverarbeitung“ am Donnerstag, 7. Mai, die Tagesausfahrt nach Tiefenbronn am Samstag, 16. Mai, die Kinderführung „Die Römer in den ,Seelen’“ am Samstag, 17. Mai, und die Tagesfahrt „Exkursion in die Altsteinzeit“ nach Blaubeuren am Samstag, 13. Juni.

Der Musikverein Hülben 1961 hat seinen Dreispitzhock am Freitag, 1. Mai, auf dem Wanderparkplatz zwischen Grabenstetten/Hülben und Neuffen abgesagt.