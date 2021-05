Schwerpunkte

Neckartenzlingen: „Tempo 30 wird überwiegend positiv gesehen“

08.05.2021 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Der Lärmaktionsplan für Neckartenzlingen war am Dienstag Gegenstand einer online abgehaltenen Bürgerinformation

Voraussichtlich erst im nächsten Jahr werden die im Zuge des Lärmaktionsplans erarbeiteten Maßnahmen umgesetzt. Durch Tempo 30 in der Hauptstraße und auf der B 297 (Tempo 30 nachts) will man den Straßenverkehrslärm so weit eindämmen, dass nicht länger zum Teil gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit der Anwohner zu befürchten sind.

In der verwinkelten Hauptstraße soll künftig Tempo 30 für mehr Ruhe sorgen. Foto: Holzwarth

NECKARTENZLINGEN. Am 23. März stand der Lärmaktionsplan auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung (wir berichteten). Die damals von Dominik Wörn vom Büro BS Ingenieure Ludwigsburg gezeigte Präsentation mit den Ergebnissen der in Neckartenzlingen vorgenommenen Untersuchungen und der daraus resultierenden Maßnahmen, stand am Donnerstag auch im Mittelpunkt der von der Verwaltung initiierten Bürgerinformation. Hätte diese ohne Corona-Einschränkungen in der Melchior-Festhalle stattfinden dürfen, wäre der Zuspruch sicher enorm gewesen. Da solche Veranstaltungen aktuell nicht möglich sind, entschloss sich Bürgermeisterin Melanie Braun, die Veranstaltung als digitales Meeting für jedermann abzuhalten. Das löbliche Vorhaben, die Einwohner adäquat ins Bild zu setzen, hätte mehr Zuspruch verdient gehabt.