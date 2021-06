Schwerpunkte

TB und DLRG spenden Spielgeräte für den Neuffener Spadelsberg

10.06.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Bereits zum zweiten Mal nahm der Turnerbund Neuffen an der Aktion „Scheine für Vereine“ teil, den die Rewe-Supermärkte jedes Jahr als Unterstützung für örtliche Vereine anbieten. Dieses Mal wollte der Verein für Kinderspielgeräte sammeln. „Wir konnten letztes Jahr coronabedingt keine Einweihung feiern“, sagte TB-Sportvorstand Kerstin Hogh am Mittwoch bei der offiziellen Eröffnung. Coronabedingt war sie erst jetzt möglich. Gespendet wurden ein Trampolin und eine Nestschaukel im Gesamtwert von über 5000 Euro. Dafür scannten die fleißigen Helfer des Turnerbunds 26 695 Gutscheine ein, die die Neuffener bei ihren Einkäufen gesammelt hatten, 5130 Scheine davon steuerte die DLRG-Ortsgruppe Neuffen-Beuren bei, die die Aktion unterstützte. Insgesamt kam so ein Betrag von 6241 Euro zusammen. Für den Rest der Summe wurde Ausstattung für den Vereinsraum am Spadelsberg angeschafft und Stoppuhren für den Sporttag. Der Dank des Vereins ging auch an den Neuffener Bauhof, der die beiden Spielgeräte kostenlos aufstellte. Bereits 2019 hatte der Turnerbund an der Aktion teilgenommen. Damals wurden über 20 000 Wertbons gesammelt. Dafür schaffte der Verein unter anderem eine Airtrack-Matte für die Turner an. Leider machte Corona auch der Einweihung im vergangenen Jahr einen Strich durch die Rechnung – bis jetzt gab es kein Turntraining mehr bei der TB, doch das ist Dank der aktuellen Lockerungen zum Glück wieder möglich. Auf dem Bild die Verantwortlichen der Aktion von TB, DLRG und Bauhof zwischen den beiden neuen Spielgeräten am Neuffener Spadelsberg. psa