Tausende Zuschauer beim Narrenumzug in Neuhausen

24.02.2020 05:30, Von Daniel Jüptner — E-Mail verschicken

Rund 35 000 Besucher beim großen Faschingsumzug in Neuhausen

Närrischer Ausnahmezustand in Neuhausen! Rund 35 000 Besucher, so schätzt es der veranstaltende Narrenbund Neuhausen, zog es zum großen Faschingsumzug am Sonntag auf die Fildern. Zu sehen gab es abertausende Narren, Garden und Musiker – sehr zur Begeisterung der zum Großteil selbst verkleideten Besucher.

Die Sau-Glogg-Gugga aus Köngen waren auch beim Umzug in Neuhausen dabei. Foto: Jüptner

NEUHAUSEN. Es sind Zahlen, die beeindrucken: allein 3650 Teilnehmer aus 84 verschiedenen Fasnet- und Karnevalsgruppierungen schlängelten sich am Sonntag beim Umzug durch Neuhausen. Auf insgesamt rund 35 000 Zuschauer schätzt der Veranstalter die Zahl der Besucher am Sonntag, die sich entlang der knapp zwei Kilometer langen Umzugsstrecke durch die idyllische Gemeinde auf den Fildern verteilten.