Tante-M schließt Filiale in Kohlberg

03.11.2022 15:19, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Der Nahversorger macht dafür auch Diebstähle im Laden verantwortlich.

Tante-M gibt den Standort im Kohlberger Rathaus auf. Foto: Just

KOHLBERG. Seit dem 1. Oktober ist die Postfiliale im Tante-M-Laden im Kohlberger Rathaus geschlossen. Schon damals ging das Gerücht um, dass auch der Selbstbedienungsladen nicht mehr lange geöffnet hat. Seit Donnerstag ist dies nun Gewissheit. „Schweren Herzens müssen wir Ihnen mitteilen, dass der Tante-M in Kohlberg zum 30. November schließt“, schreibt Tante-M auf ihrer Facebook-Seite. Die Filiale im Rathaus sei zunächst als Übergangslösung gedacht gewesen. „Trotz großer Bemühungen unsererseits konnten wir kein größeres und barrierefreies Ladengeschäft im Kohlberger Ortskern finden“, heißt es dazu weiter.

Die Verantwortlichen des Selbstbedienungs-Supermarkts nennen zwei Gründe für das Aus: „Die zuletzt sprunghaft angestiegene Zahl an Diebstählen in der Kohlberger Filiale und das veränderte Marktumfeld sind zusätzliche Faktoren, zwingen uns zu dieser Entscheidung.“ Man bedauere den Schritt. Tante-M verweist auf die nächstgelegenen Filialen in Tischardt und Grafenberg. „Diese bleiben wie gewohnt geöffnet“, heißt es in der Mitteilung.