Taler für den Besen im Wohnstall in Beuren sind noch nicht ausverkauft

28.12.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Bis jetzt ist noch vollkommen offen, ob sich das Projekt der Genossenschaft Wohnstall Beuren tatsächlich umsetzen lässt. In einem Gebäude aus dem Jahr 1536 soll eine Besenwirtschaft entstehen. Der Verkauf der Genossenschaftsanteile wurde bis zum 31. Dezember verlängert.

Sie setzen sich dafür ein, dass das ockerfarbene Gebäude in eine Gaststätte umgebaut wird: (von links) Volker Streicher und Kerstin Röner von der Genossenschaft „Wohnstall“, Bürgermeister Daniel Gluiber und Architekt Martin Schweizer.

BEUREN. Im Juli sind Kerstin Röner und Volker Streicher zusammen mit Architekt Martin Schweizer mit ihren Plänen an die Öffentlichkeit gegangen. Kerstin Röner und Volker Streicher haben zusammen mit Alexander Maurus und Frank Wobith mit einem ganz bestimmten Ziel in Beuren eine Genossenschaft gegründet: In dem seit 1978 unbewohnten ehemaligen Wohnstall-Haus Stocknachstraße 11 aus dem Jahr 1536 soll Anfang 2024 eine Besenwirtschaft eingerichtet werden, die ganzjährig und auch in der Mittagszeit den Gästen Täleswein, Most und Apfelsaft von den benachbarten Streuobstwiesen sowie regionale Speisen und Leckereien anbietet. 40 Sitzplätze für Beurener und Touristen jeden Alters sind in dem Lokal geplant. Zudem ist eine Außengastronomie vorgesehen.