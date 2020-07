Schwerpunkte

Taigel zum Streit um Zukunft der Jusigruppe

28.07.2020 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Kohlbergs Bürgermeister reagiert auf Kritik aus Grafenberg

Bürgermeister Rainer Taigel bezog in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Stellung zur Kritik aus dem Grafenberger Gemeinderat am Vorgehen Kohlbergs beim Thema Wasserversorgung.

KOHLBERG. Gemeinderat Wolfgang Held hatte die Tatsache kritisiert, dass Kohlberg sich bereits öffentlich festgelegt hatte, bei der Wasserverbandsversammlung am 30. Juli für die Beibehaltung der Struktur der Jusigruppe zur Wasserversorgung zu stimmen. Held gesagt: „Schlecht gelaufen, dass Kohlberg sich schon positioniert hat.“

Das Grafenberger Gremium sprach sich hingegen einstimmig für eine „Neubewertung der Strukturüberlegungen zum Zweckverband Jusigruppe“, aus.

Zu Beginn der vergangenen Kohlberger Gemeinderatssitzung im Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses stellte Taigel in seiner Funktion als Verbandsvorsitzender des Wasserversorgungsverbands Jusigruppe richtig, „dass diese Vorgehensweise, dass Kohlberg sich zuerst positioniert, in einer nichtöffentlichen Verbandsversammlung so abgesprochen war“. In allen drei Mitgliedsgremien – drittes Mitglied sind die Stadtwerke Neuffen für den Ortsteil Kappishäusern – werde vor der Verbandsversammlung eine Empfehlung zur Abstimmung für die jeweiligen Vertreter der Gemeinden ausgesprochen.