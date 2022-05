Schwerpunkte

Tageseltern in Aichtal enttäuscht von Gemeinderat

30.05.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Wie in vielen anderen Kommunen fehlt es auch in Aichtal an Kita-Plätzen. Um die Kindertagespflege auszubauen, beantragte der Tageselternverein Esslingen eine bessere Vergütung der Betreuer. Der Gemeinderat lehnte das ab.

Als Tagesmutter betreut Astrid Collmer bis zu fünf Kinder in ihrer Wohnung in Aich. Foto: Klemke

AICHTAL. Mit aller Kraft hebt Leandro den Holzlaster hoch und trägt ihn schnell rüber zur Kiste, bevor ihm das Spielzeug aus der kleinen Hand gleitet. „Wir müssen erst aufräumen“, weiß der Zweijährige und schnappt sich gleich das nächste Spielzeug. Bevor es raus geht zum Spielen, muss alles wieder dorthin, wo es hingehört.