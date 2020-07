Schwerpunkte

Tageseltern atmen auf

08.07.2020 05:30

Seit dieser Woche ist auch die Kindertagespflege wieder im Regelbetrieb

Seit dieser Woche betreuen die Tageseltern wieder alle Tageskinder. Bereits zu Beginn des Betreuungsverbots ab 17. März konnten alle Tageskinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig waren, in der Kindertagespflege einen Notfallbetreuungsplatz erhalten.

(pm). Durch das hohe Engagement der Tagespflegepersonen im Landkreis Esslingen war es auch in den darauffolgenden Wochen möglich, die kontinuierlich steigende Nachfrage nach Notfallbetreuungen in allen 44 Kommunen des Landkreises zu decken. Die Vorstandsvorsitzende des Tageselternverein Kreis Esslingen Judith Hofmann-Trautwein bedankte sich in einem Schreiben bei allen Tagespflegepersonen.

Bereits in der zweiten Maihälfte konnten viele Eltern mit ihren Kindern einen eingeschränkten Regelbetrieb in der Kindertagespflege nutzen. Tagesmüttern und Tagesvätern war es ab diesem Zeitpunkt erlaubt, maximal fünf Kinder in konstanten Gruppen zu betreuen. In einigen Fällen bedeutete dies jedoch auch, dass Tageskinder nicht zu ihrer gewohnten Betreuungsperson zurückkehren konnten.

Tagespflegepersonen dürfen in der Regel bis zu fünf Kinder gleichzeitig und bis zu acht Kinder im Platzsharingverfahren betreuen. Genau dieses Platzsharing war bis Ende Juni untersagt. Seit dem 29. Juni sind die Türen für alle Tageskinder wieder geöffnet. Eltern und Tagespflegepersonen freuen sich, dass Normalität unter Pandemiebedingungen einkehrt.