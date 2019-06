Tablets für die Gemeinderäte

28.06.2019, — E-Mail verschicken

Bürgerversammlung in Neckartenzlingen bot einen Überblick über viele laufende und geplante Vorhaben im Ort

Nach zweieinhalb Jahren im Amt war es Bürgermeisterin Melanie Braun ein Anliegen, über die Arbeit der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderates zu berichten und einen umfassenden Einblick zu geben. Die Bürgerversammlung in der Melchiorfesthalle war mit über 250 Bürgern zahlreich besucht.

Die Bürgerversammlung stieß auf großes Interesse. pm

NECKARTENZLINGEN (pm). Bürgermeisterin Melanie Braun begann mit einem Dank an die Bürger für ihren großen Anteil daran, dass sie in Neckartenzlingen angekommen sei und sich sehr wohl fühle.

„Auch wenn ich Ihnen heute nicht jedes Projekt in seiner Tiefe erläutern kann, möchte ich Ihnen heute Abend einen Einblick in die bisherige Arbeit geben“, kündigte sie an. Was wurde gemeistert? Welche Planungen laufen derzeit? Und welche Themen wurden für die Zukunft angestoßen – über diese Punkte wollte sie sprechen.